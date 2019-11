Ausgebuht! Rapper Drake bricht seinen Auftritt ab

Statt Frank Ocean trat US-Rapper Drake auf einem Festival in Los Angeles auf. Die Besucher waren nicht erfreut ...

Dieses Erlebnis wird Drake nicht so schnell vergessen! Der US-Rapper trat auf dem "Camp Flog Gnaw" Festival in Los Angeles überraschend auf und wurde von den Besuchern ausgebuht. Der Grund: Das Publikum hatte fest damit gerechnet, dass Frank Ocean der Überraschungsact ist.Während seiner Performance von "Wu-Tang-Forever" begann das Publikum lautstark zu grölen: "Sing dir lieber selber was vor". Drake antwortete: "Ich bin heute am Abend für euch da. Wenn ihr wollt, dass ich weitermache, mache ich weiter. Was geht?"Doch die Zuschauer hörten nicht auf und fingen an ihn auszubuhen. "Wenn ihr wollt, dass ich weitermache, mache ich weiter", erklärte er erneut. "Neiiiiin", riefen die Zuschauer und wurden dabei immer lauter. "Es war Liebe", meint Drake und bricht sein Konzert zwanzig Minuten früher ab: "Ich liebe euch alles im Namen von Drake. Danke, dass ihr für mich da wart!", meinte er noch gegen Ende seiner Show.Zahlreiche Zuschauer teilten Videos von Drakes Auftritt samt Buh-Rufe des Publikums auf Twitter. Einige Fans nahmen den Rapper daraufhin in Schutz.