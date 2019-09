Drama bei Pferdehof: Teenager brach zusammen

SMZ Ost Spital Bild: Kein Anbieter/heute.at (Symbolfoto)

Bangen um einen 17-Jährigen in Mollmannsdorf (Korneuburg): Der Junge brach auf einem Pferdehof zusammen, wurde ins SMZ Ost-Krankenhaus geflogen.

Dramatische Minuten in Mollmannsdorf (Gemeinde Harmannsdorf, Bezirk Korneuburg) am Montag kurz vor Mittag: Ein 17-Jähriger besuchte seinen Bruder am Arbeitsplatz - einem Pferdehof.



Der Jugendliche brach plötzlich zusammen, blieb reglos am Boden liegen. Feuerwehr, Rettung und ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 waren schnell vor Ort. Der Notarzt versorgte den jungen Rumänen, dann wurde der Teenager per Helikopter ins SMZ-Ost geflogen. Der Hintergrund des Zusammenbruches ist völlig unklar. (Lie)