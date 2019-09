Drei bietet Österreichs erste 5G-Tarife

Als Erste in der Alpenrepublik können Drei-Kunden künftig 5G tatsächlich nutzen. Vorerst betrifft das stationäres Internet "in ein paar Zehntausend Haushalten".

Günstige Deals

In Linz, Wörgl, Pörtschach, Graz und Wien wird es nun die ersten Haushalte geben, die Zugang zu 5G haben. Bis Jahresende wollen Drei-Boss Jan Trionow und Vorstand Rudolf Schrefl die 100.000er-Marke geknackt haben.Zudem können Haushalte über neue Router nun Hybrid-Angebote beziehen – eine Kombi aus Internet via Festnetz, 4G und 5G mit Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s.Der günstigste Deal, der den neuen Datenturbo beinhaltet, kostet ab 32 Euro. Demnächst will Drei zudem ein 5G-Handy anbieten.