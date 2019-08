Drei Festnahmen beim Vienna Major 2019

150 Polizisten sorgten beim Beachvolleyball-Turnier auf der Donauinsel für Sicherheit. Bis auf einzelne Vorkommnisse blieb die Veranstaltung friedlich.

Österreichs größte Beachvolleyball-Party ging auch heuer weitgehend ruhig und friedlich über die Bühne. Das teilte die Wiener Polizei am Montag mit.Rund 150 Beamte waren von 30. Juli bis 4. August in der Luft, zu Land und zu Wasser im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Unterstützend waren beim Turnier auf der Donauinsel 170 Securities eingesetzt.Bis auf "einzelne Vorkommnisse mit Betrunkenen" habe es keine nennenswerten Vorfälle gegeben, so Polizeisprecher Paul Eidenberger zu. Drei Besucher wurden kurzzeitig festgenommen, etwa wegen aggressiven Verhaltens. Eine weitere Person, die unter psychischen Problemen litt, wurde in ein Spital eingeliefert. Es gab keine Verletzten. (C. Pilz)