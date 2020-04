16.04.2020 6:55 Drei Jahre Gefängnis für Drogendealer (34)

Prozess fand am Landesgericht Krems statt. Bild: picturedesk.com

Ein Grasdealer muss jetzt drei Jahre in Haft - so lautete gestern das Urteil für einen 34-jährigen Nigerianer am Landesgericht Krems.