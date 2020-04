Drei Millionen Corona-Infizierte weltweit

Mit heutigem Stand gibt es nun drei Millionen Corona-Fälle weltweit.

Weltweit hat die Zahl der Coronavirus-Fälle nach einer Reuters-Erhebung die Schwelle von drei Millionen überschritten. Knapp eine Million entfällt demnach auf die USA.Insgesamt sind 205.000 Menschen dem Virus erlegen. 43 Prozent der Erkrankungen wurden in Europa registriert, auf die USA entfällt rund ein Viertel.Mit einem Abflauen der Neuinfektionen und dem Anstieg an genesenen Patienten lockerten mehrere Länder die verhängten Maßnahmen. Auch in Österreich sank die Zahl der "aktiv" Erkrankten weiter.Besorgt äußerte sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über steigende Infektionszahlen in Afrika, Osteuropa, Lateinamerika und einigen asiatischen Staaten. Man sei weit davon entfernt, die Pandemie überwunden zu haben.