Drei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Hainburg

Auf der Donaubrücke in Hainburg (Bruck) kollidierten zwei Autos in den frühen Morgenstunden frontal. Drei Männer wurden schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag im Morgengrauen gegen 5.45 Uhr auf der B49 im Bereich der Donaubrücke in Hainburg (Bezirk Bruck): Zwei Slowaken – 66 und 62 Jahre alt – fuhren gerade Richtung Marchegg, als das Fahrzeug laut Polizei plötzlich ins Schleudern kam und frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 32-jährigen Weinviertlers krachte.Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zum Einsatzort, binnen kürzester Zeit waren die Feuerwehren Hainburg und Wolfsthal, Polizei, Rettung und auch der Notarzt-Hubschrauber vor Ort.Alle drei Männer wurden bei dem Crash schwer verletzt und mussten in Spitäler – ein Insasse wurde ins Lorenz-Böhler und einer ins AKH nach Wien, der dritte Beteiligte ins Krankenhaus in Hainburg – gebracht werden.Die B49 war aufgrund des Unfalls etwa zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt.