i Das völlig durchsiebte Gebäude in Jordanien. Reuters Terroranschlag in Jordanien Drei Verdächtige nach Kirchenmassaker gefasst Nach dem tödlichen Angriff auf eine griechisch-orthodoxe Kirche mit neun Toten konnte die Polizei drei Bewaffnete in einem Versteck fassen. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Jordanien wurden drei Verdächtige festgenommen, die für den blutigen Anschlag auf eine Kirche verantwortlich sein sollen. Die Männer wurden am Montag nach einer Schießerei von Sicherheitskräften verhaftet.

Der Angriff hatte sich am Freitag während einer Beerdigung in einer griechisch-orthodoxen Kirche im Dorf Hamoud in der Provinz Karak ereignet. Neun Menschen kamen ums Leben, weitere 40 wurden verletzt.

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Wie die Jerusalem Post berichtet, fanden Sicherheitskräfte die Verdächtigen in einem verlassenen Haus versteckt. Die Männer weigerten sich, sich zu ergeben, und eröffneten das Feuer auf die Beamten.

Alle drei Verdächtigen verletzt

Bei der darauffolgenden Schießerei wurden alle drei Tatverdächtigen verletzt und anschließend festgenommen. Keiner der Sicherheitskräfte kam zu Schaden.

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Bei den Verhafteten wurden mehrere Schusswaffen und Munition sichergestellt. Die jordanischen Behörden bezeichnen den tödlichen Angriff als Terrortat.