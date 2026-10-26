Drei Verdächtige nach Kirchenmassaker gefasst

In Jordanien wurden drei Verdächtige festgenommen, die für den blutigen Anschlag auf eine Kirche verantwortlich sein sollen. Die Männer wurden am Montag nach einer Schießerei von Sicherheitskräften verhaftet.
Der Angriff hatte sich am Freitag während einer Beerdigung in einer griechisch-orthodoxen Kirche im Dorf Hamoud in der Provinz Karak ereignet. Neun Menschen kamen ums Leben, weitere 40 wurden verletzt.
Wie die Jerusalem Post berichtet, fanden Sicherheitskräfte die Verdächtigen in einem verlassenen Haus versteckt. Die Männer weigerten sich, sich zu ergeben, und eröffneten das Feuer auf die Beamten.
Bei der darauffolgenden Schießerei wurden alle drei Tatverdächtigen verletzt und anschließend festgenommen. Keiner der Sicherheitskräfte kam zu Schaden.
Bei den Verhafteten wurden mehrere Schusswaffen und Munition sichergestellt. Die jordanischen Behörden bezeichnen den tödlichen Angriff als Terrortat.