Drei Verletzte nach Auto-Überschlag auf der A1

Das Auto blieb am Dach liegen.

Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag auf der Westautobahn bei St. Pölten: Ein Auto überschlug sich, drei Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Die Westautobahn stand am Sonntag Richtung Salzburg vorübergehend still. Gegen 15:30 Uhr hatte sich bei St. Pölten ein Auto aus bislang unbekannter Ursache überschlagen und blieb auf dem Dach liegen.Drei Insassen wurden auf der Autobahn erstversorgt und dann vom Roten Kreuz ins St. Pöltner Spital gebracht. Die Feuerwehr löschte einen am Fahrzeug entstehenden Kleinbrand ab, sicherte die Unfallstelle ab, unterstützte bei der Patientenbetreuung und barg dann das Fahrzeug.