Dreijähriger stundenlang im Bus vergessen

Da die Pädagogin abgelenkt war, weil sie einen Kindersitz zu einem anderen Bus bringen musste, vergaß sie auf den Dreijährigen, der noch angeschnallt im hinteren Teil des Fahrzeugs saß (Symbolbild). Bild: iStock

Aufgrund einer Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände wurde ein dreijähriger Bub drei Stunden lang in Dorf an der Pram (Bezirk Schärding) in einem Kindergartenbus vergessen.