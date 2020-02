Ex-Verlobte von Drew Carey wurde ermordet

Dr. Amie Harwick, die Ex-Freundin von US-Komiker Drew Carey, ist tot. Sie wurde nur 39 Jahre alt.

Ihr Ex wurde verhaftet

Große Trauer um die Ex-Verlobte von US-Komiker und Schauspieler Drew Carey ("Jack und Jill"): Dr. Amie Harwick wurde laut "TMZ" von ihrem gewalttätigen Ex G. Pursehouse umgebracht.Nachbarn der prominenten Familien- und Sextherapeutin hatten am Samstag um ein Uhr früh die Polizei alarmiert, nachdem sie eine Frau laut schreien gehört hatten. Als die Cops eintrafen, berichtete ihnen ein Mitbewohner, dass die 39-Jährige von ihrem Ex auf dem Balkon attackiert wurde. Er hatte mehrere Nachbarn um Hilfe gebeten – leider vergeblich.Plötzlich stürzte sie drei Stockwerke in die Tiefe. Harwick war bewusstlos, als sie von den Cops aufgefunden wurde, starb aber wenige Stunden später in einem Krankenhaus. Ihr Ex wurde noch am Nachmittag verhaftet.Harwick hatte erst vor Kurzem eine einstweilige Verfügung gegen ihren brutalen Ex G. Pursehouse erwirkt. Die 39-Jährige war von Juni 2017 bis Ende 2019 mit dem US-Komiker Drew Carey zusammen. Die beiden hatten sich nach einem Jahr Beziehung verlobt.