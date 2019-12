Drogen gestreckt – Polizei nimmt Wiener Dealer fest

Der junge Mann dürfte Suchtmittel an sogenannte "Streetrunner" weitergegeben haben. In seiner Wohnung wurden neben Drogen auch eine große Menge Bargeld sichergestellt.

Dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ist es auf Grund intensiver Ermittlungen gelungen am ersten Adventsonntag einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen.Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, steht der 27-jährige Nigerianer im Verdacht Suchtmittel an sogenannte "Streetrunner" verteilt zu haben.Bei der Durchsuchung der Wohnung in der Gellertgasse (Favoriten) wurden 89,3 Gramm Kokain, 48,2 Gramm Heroin, 2935 Gramm "Streckmittel", sowie 12.605 Euro Bargeld sichergestellt.