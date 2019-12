Drogen-Lenkerin holt nach Unfall Drogen-Freunde

Eine Frau, sie stand unter Drogeneinfluss, hatte in Hörsching (Bez. Linz-Land) einen Unfall. Sie bat zwei Freunde, ihr zu helfen und dann kam die Polizei…

Polizisten bemerkten Beeinträchtigung

Eine 22-jährige Welserin fuhr am Montag um 5 Uhr früh mit ihrem Pkw in der Industriezeile in Hörsching (Bez. Linz-Land) in Richtung Linz.Dann das Problem: Im Ortschaftsbereich Lindenlach übersah sie offenbar eine Kurve und landete mit dem Fahrzeug in einem angrenzenden Feld. An eine Weiterfahrt war nicht zu denken.Also verständigte die Frau ihre Freunde, einen 26-Jährigen aus Redlham (Bez. Vöcklabruck) und einen 46-Jährigen aus Traun (Bez. Linz-Land). Beide wollten helfen, kamen mit ihrem Fahrzeug zur Unfallstelle. Dort wollten sie das Fahrzeug der 22-Jährigen gemeinsam aus dem Feld ziehen. Ein Zeuge beobachtet das Geschehen, verständigte die Polizei.Als die Beamten am Unfallort eintrafen war ihnen schnell klar: Hier stimmte etwas nicht. Und wirklich, laut Polizei, stellten sie bei allen drei Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest.Die Lenker wurden einem Arzt zur Fahrtauglichkeitsuntersuchung vorgeführt und dieser bestätigte die Beeinträchtigungen durch Suchtmittel.Der 22-Jährigen und dem 26-Jährigen wurden die Führerscheine abgenommen, beim 46-Jährigen war dies nicht möglich, er besitzt nämlich keine Lenkberechtigung.