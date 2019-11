Drogendealer mit 209 g Kokain festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt gelungen einen 27-jährigen Suchtgiftlieferanten in Ottakring festzunehmen.

Fahndungserfolg für die Wiener Polizei. Nach einem Hinweis und anschließenden Ermittlungen ist es Beamten des Landeskriminalamtes am Donnerstag gelungen, einen 27-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in dessen Wohnung in Wien-Ottakring festzunehmen.Die Beamten trafen den Verdächtigen in der Wohnung im 16. Bezirk an und nahmen ihn fest. Bei einer durchgeführten Durchsuchung der Wohnung kam auch ein Suchtgiftspürhund zum Einsatz. Dieser konnte mehrere Säckchen mit insgesamt 209 Gramm Koakin aufspüren. Außerdem stellten die Beamten 320 Euro Bargeld sicher.