Drohnen-Attacke macht Sprit teurer

Nach dem Drohnen-Angriff in Saudi-Arabien könnte Tanken "innerhalb weniger Tage" teurer werden. Bild: iStock

Der Angriff auf die weltweit größte Ölverarbeitungsanlage in Saudi-Arabien hat den Öl-Preis am Montag zeitweise um 20 Prozent in die Höhe schießen lassen. Was das für uns bedeutet.