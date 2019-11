Schickt RTL diese Promis ins Dschungelcamp?

Noch knapp zwei Monate bis es wieder heißt "Ich bin ein Star - holt mich hier raus". Die "Bild" weiß jetzt schon, wer das rufen wird.

Wie immer kurz vor dem größten TV-Highlight des Jahres dampft es aus allen Ecken der Gerüchteküche, wenn es um die möglichen Kandidaten geht, die ins Dschungelcamp nach Australien geschickt werden.Schon vor ein paar Wochen hat die "Bild"-Zeitung ein paar potentielle Busch-Promis präsentiert. Die Teilnahme der damals genannten Laura Müller wurde von ihre Freund Wendler dementiert, der ehemalige DSDS-Sieger Alphonso Williams starb völlig überraschend wenige Tage nach Bekanntgabe seiner möglichen Dschungelreise.Die jetzt genannten sollen allerdings wirklich fix im Jänner für Rekordquoten auf RTL sorgen. Noch immer auf Platz eins der kolportierten Kandidaten steht. Die Witwe von "Malle Jens" hätte schon 2019 am Start sein sollen, der Tod ihres Mannes machte das aber unmöglich. Vielleicht klappt es ja diesmal.Der durchtrainierte Junge ist momentan noch bei "BAchelor in Paradise" zu sehen, war 2017 außerdem Kandidat bei der "Bachelorette". Die Grundvoraussetzungen für das "Dschungelcamp" erfüllt er somit.Der Wendler kann zwar seiner Freundin Laura die Teilnahme am Dschungelcamp verbieten, nicht aber seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg. Sollte sie im Camp dabei sein, erhofft man sich, dass sie nach 29 Jahren an der Seite von Michael Wendler aus dem Nähkästchen plaudert.Die auffällig tätowierte junge Dame versuchte in der letzten Staffel von "Deutschland Sucht den Superstar" ihr Glück. Zum Sieg reichte es nicht ganz, in Erinnung blieben vielen nur ihre mit Spinnweben verzierten Brustwarzen, die sie ihrem Porno-Idol Bonnie Rotten näherbringen sollten. Jetzt zieht es Toni also ins Dschungelcamp.Nach "Love Island" durfte die Brünette mit ihrem Freund Mike Heiter ins "Sommerhaus der Stars" einziehen. Dort kam die prollige Art von Elena so gut an, dass sie am Ende sogar die Show gewann. Sollte sie in Camp ziehen, dann wäre sie von vornherein schon prädestiniert dafür, von den Zuschauern in die Prüfungen gewählt zu werden.2016 gewann der schrille Sänger die 13. Staffel von "DSDS". Jetzt soll es auch im Dschungelcamp klappen. Ob er seine Nietenaugenbrauen dorthin mitnehmen wird?Weitere Teilnehmer, die von RTL ins Spiel gebracht werden, sind die österreichische Schauspielerin, der ehemalige Profi-Boxer, "Superhändler", die ehemalige "Temptation Island"-Kandidatinund der CDU-Politiker