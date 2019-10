Wendler-Freundin Laura zieht ins Dschungelcamp

Noch dauert es einige Zeit bis zur nächsten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Jetzt gibt es erste Kandidaten.

Erst im Jänner 2020 ziehen wieder ein paar handverlesene B- und C-Promis für das Erfolgsformat von RTL in den australischen Dschungel, um sich dort durch allerlei Ekelprüfungen zu kämpfen und sich in Psychodramen mit ihren Mitcampern zu verlieren.Dochgibt es schon die ersten Kandidaten, die gerne Nachfolgerin oder Nachfolger von Dschungelqueenwerden wollen. Und im Pool, in dem RTL nach potentiellen Teilnehmern fischt, sind zwei hochkarätige Trash-Kaliber dabei. Zum einen wäre da, die 19-jährige Freundin von Schlagersänger(47). Sie hat im "Sommerhaus der Stars" schon ein wenig Reality-TV-Luft schnuppern dürfen. Ihr Partner war schon im Dschungelcamp, kann Laura deshalb mental auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten.Auch(41) soll laut "Bild"-Bericht bereits fix ein Ticket für das Camp gebucht haben. Die Witwe vonwäre eigentlich schon vergangene Staffel mit dabei gewesen, der überraschende Tod ihres Mannes, der ebenfalls bereits bei "Ich bin ein Star" zu sehen war, verhinderte ihre Teilnahme.(27) wird als dritte Fixstarterin genannt. Die Tochter von TV-Detektiv(57) ("Promi Big Brother"-Fans kennen ihn) ist einem breiteren Publikum noch unbekannt, das könnte sich aber im Dschungelcamp ändern.Neben den drei Damen wird auch(51) im Jänner im Busch zu sehen sein. Dessen Lebens- und TV-Partner bei "Hott oder Schrott"war auch schon im Dschungelcamp zu Gast.Noch nicht fix, allerdings im Gespräch für eine mögliche Teilnahme, sollen sich laut "Bild" folgende Kandidaten befinden.Ex-"Bachelor"(38) hat dank diverser Auftritte in Kuppelformaten schon viel Erfahrung im TV. "DSDS"-Sieger(57) sollte auch schon 2017 in den Dschungel ziehen, war damals allerdings krank. Ebenfalls dabei sein könnte(44). Der Ex von Helena Fürst machte zuletzt durch seine Penis-Operation von sich Reden.Ob die oben genannten tatsächlich ab kommenden Jänner den TV-Abend gestalten werden, bewahrheitet sich erfahrungsgemäß erst kurz vor der Ausstrahlung der Sendung. Denn RTL äußert sich eigentlich nie vorab zu Kandidatenspekulationen.