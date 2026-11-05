i Gisele Oppermann nahm im Jahr 2019 am RTL-Dschungelcamp teil. imago images/brennweiteffm Horror-Nacht mit Tochter Dschungelcamp-Star landet im brasilianischen Knast Ex-IBES-Kandidatin Gisele Oppermann (39) wurde in Brasilien festgenommen. Jetzt zeigt sie Fotos aus dem Gefängnis und erhebt schwere Vorwürfe. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 08:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als neuer Lebensabschnitt in Brasilien beginnen sollte, endete für Gisele Oppermann in einem Albtraum. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin wurde von der Polizei mitgenommen und musste eine Nacht hinter Gittern verbringen.

Auslöser war offenbar ein Streit mit einem Mieter in ihrer Wahlheimat, der eskaliert sein soll. Die 39-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in eine Zelle in Bella Cruz gebracht. Inzwischen ist sie wieder auf freiem Fuß.

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Schwere Vorwürfe gegen Polizei

Die dramatische Nacht im Knast hat Gisele Oppermann offenbar schwer getroffen, wie RTL.de meldet. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen die brasilianischen Beamten: Die Polizisten sollen sie bei ihrer Festnahme geschlagen haben. Verletzungen, die sie auf Fotos zeigt, sollen bei dem Polizeieinsatz entstanden sein.

Die Bedingungen in der Zelle waren laut der Ex-Dschungelcamperin menschenunwürdig: kein Bett und nur ein Loch als Toilette. Besonders belastend: Auch ihre zwölfjährige Tochter Leni soll die dramatische Situation miterlebt haben.

RTL setzte sich für Freilassung ein

In ihrer Not wandte sich Gisele über das Handy ihrer Tochter an den Sender RTL. Dieser setzte sich für sie ein und konnte den zuständigen Richter überzeugen, sie wieder freizulassen. Gisele behauptet außerdem, der Mieter habe gegenüber der Polizei falsche Aussagen über sie gemacht.

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Die konkreten Vorwürfe gegen die ehemalige GNTM-Kandidatin sind bislang noch unklar. Ob ihre Verletzungen tatsächlich durch Polizeigewalt entstanden sind, konnte bisher nicht bestätigt werden. Eigentlich wollte die 39-Jährige mit ihrer Tochter in Südamerika ein neues Leben beginnen – nun müssen Mutter und Kind dieses traumatische Erlebnis erst einmal verarbeiten.