i DSDS-Star Katharina Eisenblut packt über Betrug aus: Ihr Verlobter ging über eine Spiele-App fremd YouTube Über eine Spiele-App DSDS-Star erwischt Verlobten beim Fremdgehen Ex-DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut entdeckte geheime Nachrichten auf dem Handy ihres Verlobten - trotzdem trennte sie sich nicht. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 15:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer bösen Vorahnung tat die 32-Jährige etwas, das sie eigentlich nie tun wollte: Sie durchsuchte das Handy ihres Verlobten Dominic Hoeppner. Zunächst stieß sie auf eine Spiele-App, doch sein Profilbild machte sie stutzig.

Als sie die Nachrichten checkte, wurde sie prompt fündig. Dominic hatte einer Frau mit roten Haaren Blumen geschickt und anzügliche Nachrichten geschrieben. "Es war nur sexuell, also unangenehm sexuell", schilderte die Sängerin.

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"Das war wie so ein Wimpernschlag, wo ich das Gefühl hatte: Jetzt verliere ich alles", meldet tag24.de. Ihre ganze heile Welt brach zusammen. Sie konfrontierte ihn sofort: "Wie kannst du mir das antun?"

Verlobter behauptet: Es blieb bei Nachrichten

Dominic beteuerte, dass nichts Körperliches passiert sei. Er habe die Frau nie getroffen. Sein Grund für den virtuellen Seitensprung: Er suchte nach Bestätigung. "Er hat ein Bestätigungsproblem. Das zieht sich durch sein Leben", erklärte Eisenblut.

Paartherapie rettete die Beziehung

Trotz allem entschied sich die Mutter der gemeinsamen Tochter Emilia gegen eine Trennung. "Ich habe verziehen, aber nicht vergessen", gestand sie in der ARD-Talkshow "deep und deutlich". Eine Paartherapie half dem Paar, die Krise zu überwinden.

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Heute sei ihre Beziehung sogar noch tiefer. Die Ex-DSDS-Kandidatin kann sich mittlerweile sogar ein drittes Kind mit ihrem Dominic vorstellen.