DSDS-Jury: Nach Skandal-Video nur noch zu dritt

Der Musiker ist nicht mehr Teil der Jury. Erstmals in der Geschichte der Sendung starten die Live-Shows nur mit drei Juroren.

Naidoo fliegt aus der Jury

DSDS-Jury nur noch zu dritt

Xavier Naidoos (48) Video, in dem Hass auf Migranten geschürt wird , kostete den Sänger nicht nur seinen Platz in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Auch sein Ruf dürfte mit dieser höchst irritierenden Aktion ernsthaft Schaden genommen haben.Zunächst verharrte der TV-Sender RTL in der Warteposition und forderte eine Stellungnahme des Sängers. Naidoos anschließendes Statement, in dem er sich zwar für ein "gesellschaftliches Miteinander" stark macht und "Liebe und Respekt" als einzigen "Weg für ein gesellschaftliches Miteinander" bezeichnet, war vielen dann wohl nicht glaubwürdig genug. Ebenso wenig RTL. Die Verantwortlichen kicken Naidoo aus der DSDS-Jury "Wir werden an diesem Samstag erstmal mit den drei verbliebenen Juroren in die Live-Shows gehen", richtet die RTL-Sprecherin der " Bild "-Zeitung aus. Demnach werden die verbleibenden Mitglieder Dieter Bohlen (66), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (32) vorerst zu dritt entscheiden, welche Kandidaten in die nächste Runde aufsteigen.Ein Novum für das Format, aber angesichts der Situation der einzig richtige Schritt. Es bleibt abzuwarten, ob sich Naidoos ehemalige Jury-Kollegen auch noch zum Vorfall äußern oder sogar die Sendung dafür nutzen. Ob und wann Naidoos Platz nachbesetzt wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ebenso wenig, welche weiteren Konsequenzen das veröffentlichte Lied für den Musiker haben wird.