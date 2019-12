Dua Lipa kommt im Mai in die Wiener Stadthalle

Sie ist eine der erfolgreichsten Popsängerin der letzten Jahre. Am 19. Mai beehrt sie mit einem Konzert die Fans in Österreich.

Alles, was die britische Ausnahmesängerin anfasst, wird zu Gold. So macht es zumindest den Eindruck, denn an der 24-jährigen Dua Lipa führt momentan kein Weg vorbei. Ihre neue Single "Don't Start Now" läuft momentan auf allen Radiosendern auf und ab, für nächstes Jahr hat die gebürtige Kosovarin, die in London aufgewachsen ist, ihr neues Album "Future Nostalgia" angekündigt.Damit geht es im kommenden Jahr auf Welttournee. Am Montag wurden die ersten Tourdaten dafür bekanntgegeben. Auch Wien wird in den Genuss eines Konzerts von Dua Lipa kommen.Am 19. Mai 2020 steht die vielfach ausgezeichnete Künstlerin auf der Bühne der Wiener Stadthalle. Tickets für das Konzert gibt es ab kommenden Freitag aufzu kaufen.