Dua Lipa teasert neuen Song samt Musikvideo

Endlich ist neue Musik vom britischen Superstar Dua Lipa in Aussicht. Sie selber hat einen Teaser auf Instagram gepostet.

Die 24-jährige Sängerin brachte ihre Fans am Dienstagabend (22. Oktober) zum Ausflippen, indem sie ein Video davon teilte, das allem Anschein die Promo eines noch unbekannten Dance-Tracks mit dem Titel "Don't Start Now" ist. Neben ein Video, in dem Dua in einem Stuhl posiert, schrieb sie auf ihren Social Media-Kanälen: "Vermisst ihr mich?"So wie es ausschaut hat sich Dua Lipa für den neuen Song mit dem legendären Musiker und Produzenten Nile Rodgers zusammengetan.Zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Monat deutete die Künstlerin an, eine "neue Ära" mit ihrem zweiten Album einleiten zu wollen. Die "Hotter Than Hell"-Interpretin arbeitet bereits seit mehreren Monaten am Nachfolger zu ihrem selbstbetitelten Debüt aus dem Jahr 2017 und hat seitdem ihre Haare anders gefärbt, um den Beginn von "DL2" zu markieren.Neben drei Selfies ihres neuen Looks schrieb Lipa ebenfalls auf ihren Social Media-Konten: "Eine neue Ära! Danke für eure Geduld. Bis bald #DL2."Der Star versprach seinen Fans vor kurzem, dass sein neues Album "eine Party" werden würde. Außerdem verabschiedet sich die Sängerin offenbar vom Sound ihres ersten Studiowerkes und deutete an, dass die neuen Töne in eine andere Richtung gehen werden. Aufgenommen hat sie laut eigener Aussage bereits zwischen 50 und 60 Tracks. Da dürfte die Endauswahl durchaus schwer werden...