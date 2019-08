Vor 27 ' "Dog" Chapman stellt Dieben ein Ultimatum

Das Geschäft des TV-Kopfgeldjägers wurde ausgeraubt. Dabei wurden viele Erinnerungsstücke an Ehefrau Beth entwendet.

Kurz nach dem Tod seiner geliebten Ehefrau folgte nun der nächste Schock für Duane "Dog" Chapman. Ein Unbekannter brach in seinen Laden in Edgewater, Colorado, ein und räumte ihn leer. Unter den gestohlene Dingen waren unter anderem viele persönliche Gegenstände aus dem Besitz seiner Frau.



"Dann gibt es kein Pardon"



Der 66-Jährige wandte sich in einer Pressekonferenz an den die Täter, die aufgrund von Überwachungsvideos rasch ausgeforscht werden könnten. "Ich habe eine Nachricht an diesen Typen. Wenn du dich in den nächsten 48 Stunden stellst, werde ich keine Anzeige erstatten. Ich schaue, dass du Bewährung bekommst, einen Job...", sagte der Mann, für den das Jagen von Verbrechern seit Jahren sein Leben ist. "Solltest du dich nicht stellen, dann gibt es kein Pardon".







Ein Erinnerungsstück an seine erst vor wenigen Wochen verstorbene Frau liegt ihm besonders am Herzen. Auf die Frage, welches gestohlene Stück er gerne zurückbekommen würde, sagte er, "Ihren Elektroschocker". (baf )