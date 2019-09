Schüler (14) dreht durch, prügelt Direktor ins Spital

Der Vorfall passierte an einer Duisburger Hauptschule. Bild: iStock/Symbolbild

Ein 14-jähriger Schüler soll an einer Duisburger Gemeinschafts-Hauptschule den Direktor attackiert haben. Der Schulleiter musste sogar ins Krankenhaus.

Der Vorfall soll sich laut deutschen Medien am vergangenen Donnerstag auf dem Schulgelände im Stadtteil Neudorf in Duisburg ereignet haben.



Der Direktor musste offenbar wegen eines geschwollenen Auges in einer Augenklinik behandelt werden. Ein 14-jähriger Schüler soll ausgerastet sein und den Schulleiter geschlagen haben.



Anzeige wegen Körperverletzung



Polizeisprecherin Stefanie Bersin bestätigte gegenüber der deutschen "Bild", dass eine Anzeige wegen Körperverletzung vorliege.



Wie schwer der Mann bei dem Angriff genau verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (wil)