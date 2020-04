Erstes "Dune"-Foto zeigt Helden Timothee Chalamet

Trotz Corona soll "Dune" 2020 erscheinen. Ein allererstes Szenenfoto zeigt uns den Planeten Caladan und Timothee Chalamet als Paul Atreides.

Darauf haben Fans gewartet, manche jahrzehntelang: Das erste Foto von Denis Villeneuves Verfilmung von "Dune" ist da. Frank Herberts Sci-Fi-Roman "Der Wüstenplanet" aus dem Jahr 1965 soll noch 2020 ins Kino kommen. An dem Stoff ist schon David Lynch gescheitert. Mit umso größerer Spannung wird Villeneuves Film erwartet.Timothee Chalamet postete auf seinem Instagram-Account das erste Bild, das ihn als jungen Royal Paul Atreides zeigt. Man sieht den Planeten Caladan, von dem aus Atreides kurz danach Richtung Arrakis (Dune) aufbricht. Dort kümmert sich seine Familie um den Abbau von "Spice", essentiell für die interstellare Raumfahrt.Das Buch "Dune" ist der erste Band einer Saga, der bis heute Sci-Fi beeinflusst. Alle Pläne, den Stoff zu verfilmen wurden entweder schon vor Drehstart abgebrochen oder endeten in einem filmischen Desaster.Der Filmstart ist für den 23. Dezember angesetzt. Als Warner sich für den Termin entschied, war er eine hervorragende Idee, immerhin steht 2020 kein "Star Wars" auf dem Kinoprogramm. Doch durch die Coronakrise kam es zu haufenweise Verschiebungen. Plötzlich ist der Terminkalender der Kinos um Weihnachten übervoll. Es könnte also sein, dass auch "Dune" weiter nach hinten rutscht.Der Cast von "Dune" ist extrem hochkarätig. Mit dabei sind Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Zendaya (Chani), Jason Momoa (Duncan Idaho), Dave Bautista (Glossu "Beast" Rabban), Josh Brolin (Gurney Halleck), Javier Bardem (Stilgar), Oscar Isaac (Herzog Leto Atreides), Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen), Charlotte Rampling (Reverend Mother Gaius Helen Mohiam).