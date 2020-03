Dunkle Rauchschwaden verhüllten Wiener Himmel

In Wien löste eine brennende Gartenhütte einen Alarm bei der Feuerwehr aus. Zwei "Heute"-Leserreporter konnten den Vorfall miterleben und berichteten.

Am Freitagvormittag um 9.23 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Wien-Floridsdorf aus. Grund dafür war ein Brand einer Gartenhütte in der Schwaigergasse.Zwei "Heute"-Leserreporter konnten sowohl von der Ferne als auch direkt vor Ort die Auswirkungen des Brands miterleben: Die Rauchschwaden waren nämlich über ganz Wien zu sehen. Laut Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien handelte es sich allerdings bloß um einen kleinen Brand, bei dem niemand verletzt wurde.