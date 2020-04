Dichte Rauchwolken über beliebtem Badesee in Wien

Eine Leserin entdeckte dichte Rauchwolken, die zwischen den Bäumen hindurch und in den Himmel drangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Am Montag um 14.16 Uhr wurde eine ""-Leserreporterin auf eine starke Rauchentwicklung in der Mühlwasserstraße in Wien-Donaustadt aufmerksam.Laut Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien handelte es sich um 300 Quadratmeter Wiese- und Waldfläche, die bei dem Feuer am beliebten Badesee abgebrannt sind.Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand mit einer Löschleitung löschen. Die Ursache für das Feuer ist allerdings noch nicht bekannt.