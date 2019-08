Dürre am MA-48-Haus: Pflanzen haben überlebt

Kein Wasser: Grüne Fassade (l.) wurde brauner Teppich. Bild: Kein Anbieter/Denise Auer

Nach dem Ausfall der Bewässerung ist die begrünte Fassade der 48er-Zentrale in Margareten braun und verdorrt. Die gute Nachricht: Der Bewuchs soll bald wieder "aufgeforstet" sein.