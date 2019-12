Durchfall-Alarm in der oö. Polizei-Zentrale

Alarm in der Landespolizeidirektion! Gefährliche Bakterien, die Durchfall auslösen können, sorgen dafür, dass es ein Trink- und Duschverbot gibt.

Die Legionärskrankheit



Die Erreger der Legionärskrankheit können in Süß- sowie Salzwasser (v.a. jedoch Süßwasser) vorkommen und finden bei 30°C bis 45°C ideale Bedingungen für eine rasche Vermehrung.



Die häufigste Form der Übertragung ist die Inhalation von verunreinigten Aerosolen (feinste Wassertröpfchen), wie sie in Luftbefeuchtern, Rasensprengern, Klimaanlagen, Dampfbädern, Whirlpools oder Waschanlagen, aber auch Wasserleitungen vorkommen.





Wird das Wasser auf mindestens 60° C erhitzt, sterben die Legionellen binnen kürzester Zeit ab. In kaltem Wasser vermehren sie sich kaum bzw. nur sehr langsam. Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist derzeit nicht bekannt. (Quelle: netdoktor.at)

Ach du heilige Sch…Paletten voll mit Mineralwasser, Verbotsschilder in den Duschen und den Toiletten – in der Landespolizeidirektion sorgen Legionellen für erhöhte Alarmbereitschaft.Die gefährlichen Bakterien können Durchfall oder Verwirrtheitszustände auslösen. Husten, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und hohes Fieber sind bei der Legionärskrankheit ebenfalls möglich.Zu finden sind die Legionellen in Wasserleitungen. Und das ist auch der Grund, warum es in der Landespolizeidirektion in den Nitzschestraße ein Trink- und Duschverbot gibt.Schon seit Wochen soll das Wasser, das aus den Leitungen kam, nicht besonders appetitlich ausgesehen haben. Nun hat sich der Hausbesitzer, die BIG (Bundesimmobilien Gesellschaft), entschlossen, die Leitungen zu sperren und zu untersuchen, was wirklich los ist.Bis dahin werden die Mitarbeiter mit Mineralwasser versorgt.