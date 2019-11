DVD der ersten Staffel "Hassel" gewinnen

"Heute.at" verlost die erste Staffel der Krimi-Serie "Hassel".

Roland Hassel (Ola Rapace), abgebrühter Kommissar in den Vororten Stockholms, ermittelt mit seiner Einheit „Triton" an der Grenze zur Legalität. Als Yngve Ruda (Tomas Laustiola), Roland Hassels Ziehvater und Mentor, brutal ermordet wird, entschließt sich der erschütterte Hassel, seine eigenen Undercover-Ermittlungen aufzunehmen.Er hat Ruda alles zu verdanken, und so ist Hassel wie besessen von der Idee, dessen Mörder zu finden und ihn zu rächen. Dabei gelten Hassels eigene Regeln: Gerechtigkeit hat für ihn nichts mit Justiz zu tun. Selbst der brüchige Frieden mit seiner Freundin Daniela (Aliette Opheim) und deren Tochter Vida (Wilma Lidén) steht bei dieser Operation auf dem Spiel. Gefangen in der Abwärtsspirale seiner eigenen Besessenheit, würde er dennoch alles tun, um die Beziehung zu retten, denn noch einen Verlust könnte er nicht verkraften.Das Gewinnspiel ist bis 19. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.