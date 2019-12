DVDs der Serie "The Pier" gewinnen

"Heute.at" verlost 2 DVDs der 1. Staffel von"The Pier".

"The Pier - Die fremde Seite der Liebe" handelt von der Architektin Alexandra, die herausfindet, dass Ihr Ehemann eine überaus faszinierende Geliebte hatte. Sein kürzlicher Unfalltod stellt sich bald als Mord heraus. Inkognito freundet Sie sich mit Veronica an. Ihr Leben nimmt eine überraschende Wendung...Erfolgsautor Álex Pina ("Haus des Geldes") erzählt die eigentliche Geschichte in "The Pier" als Rückblick, weshalb es nicht verwundern darf, dass der charismatische Hauptdarsteller Álvaro Morte bereits in der ersten Folge tot ist. Herausragend ist die Dramaturgie im Filmschnitt: Auf sehr intelligente und auch sinnliche Weise werden Rahmenhandlung und Vorgeschichte miteinander verwoben.Die 1. Staffel des mysteriösen Liebesdramas umfasst 10 Episoden. "Heute.at" verlost zum DVD-Release 2 DVD-Sets.