Dwayne Johnson hat überraschend geheiratet

The Rock ist wieder unter der Haube. Groß angekündigt hat der 47-Jährige die Trauung nicht und überrascht seine Fans nun mit Bildern der Zeremonie auf Instagram.

Heiraten Hollywoods Promis, reiben sich die Klatschblätter im Vorfeld kräftig die Hände. Wer arrangiert die Blumen, von welchem Nobel-Designer stammt das Brautkleid und welcher Stargast heult beim ersten Tanz des Ehepaares ins Mikro?Diesen Zirkus ersparten sich Dwayne "The Rock" Johnson und seine Neo-Gattin Lauren Hashian. Völlig überraschend postete der Schauspieler zwei Bilder der Trauung auf Instagram. Die Zeremonie fand am 18. August auf Hawaii statt.Auf Instagram gratulierten zahlreiche Promis dem glücklichen Paar, unter anderem NFL-Star Tom Brady und Comedian Kevin Hart.Für Johnson ist es bereits die zweite Ehe. Von 1997 bis 2007 war er mit Dany Garcia (50) verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt seine älteste Tochter Simone Garcia Johnson. Mit Sängerin Lauren Hashian (34) ist The Rock seit 2007 liiert. Die beiden haben zwei Töchter – Jasmine Johnson und Tiana Gia Johnson.(lfd)