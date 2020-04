ER ist der Chef! The Rock muss Hund Gassi tragen

Sportskanone Dwayne "The Rock" Johnson hat seine liebe Mühe mit seinem faulen Mitbewohner. Leider hat der Star in dieser Beziehung nicht viel zu sagen.

Das Problem liegt am anderen Ende der Leine: The Rock trainiert jeden Tag fleißig, 177 Millionen Follower schauen ihm dabei zu. Doch während der Star es schafft, die Massen zu motivieren, beißt er sich an Hobbs die Zähne aus.Ja, richtig gelesen, Dwayne Johnsons Vierbeiner ist nach seiner Filmfigur im "Fast & Furious"-Spin-off "Hobbs & Shaw" benannt. Und genau wie Hobbs im Film, ist der Vierbeiner ein echter Boss."Wir sind mit Hobbs eine Meile (=1,6 Kilometer) die Straße runter gegangen, damit er frische Luft bekommt und was glaubt ihr, wer ihn den ganzen Weg nach Hause tragen durfte, weil er so müde war?", fragt Johnson.Da merkt man wieder einmal: Selbst zwei muskelbepackte Arme haben gegen vier Pfoten keine Chance.Eine kleine Spitze gegen (den viel kleineren) Filmpartner Kevin Hart baute Dwayne Johnson auch noch ein: "Ironischerweise ist das genau, wie ich Kevin Hart immer halte und trage"