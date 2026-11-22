i Moderner E-SUV in der Stadt pixabay.com Tipps für E-Autobesitzer E-Auto im Herbst: Vier Tipps für Fahrer Kälte und Nässe machen E-Autos zu schaffen. Diese vier Dinge solltest du jetzt beachten, damit du problemlos durch den Herbst kommst. Von Technik Heute 22.11.2026, 20:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Temperaturen sinken und das Laub von den Bäumen fällt, stehen E-Autofahrer vor besonderen Herausforderungen. Niedrige Temperaturen können die Reichweite und Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen. Doch mit ein paar einfachen Vorkehrungen bist du bestens gerüstet.

Laden bei Regen ist bei intakter Technik kein Problem. Auto und Ladesäule prüfen die Verbindung; erst wenn der Stecker korrekt sitzt, fließt der Ladestrom. Die Anschlüsse sind entsprechend geschützt.

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Vorsicht ist bei Laub geboten, meldet CHIP.de. Blätter und Schmutz in der Ladebuchse können verhindern, dass der Stecker richtig sitzt oder verriegelt. Der Ladevorgang kann dadurch komplett scheitern. Das Laub rund um die Öffnung sollte daher vorsichtig entfernt werden.

Weniger Reichweite bei Kälte

Bei niedrigen Temperaturen benötigt die Heizung der Batterie zusätzliche Energie. Dadurch kann vorübergehend weniger Energie aus dem Akku zur Verfügung stehen. Wie stark die Reichweite sinkt, hängt vom Fahrzeug und den Fahrbedingungen ab. Für längere Fahrten solltest du daher eine zusätzliche Reichweitenreserve einplanen.

Ein kalter Akku kann zudem die Schnellladeleistung begrenzen. Manche Modelle wärmen den Akku automatisch vor, wenn eine Schnellladesäule als Ziel im Navi hinterlegt ist. Wer im Eco-Modus fährt, kann zusätzlich Strom sparen.

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Herbst- und Wintercheck nicht vergessen

Bei sinkenden Temperaturen fällt auch der Reifendruck. Zu wenig Luft erhöht den Verbrauch. Der passende Wert steht meist im Türrahmen oder in der Betriebsanleitung. Bei stehendem Wasser auf der Fahrbahn senkt langsameres Fahren das Aquaplaning-Risiko.