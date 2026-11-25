i Elektroauto an der Ladesäule pixabay.com Durchbruch bei Batterietechnik E-Auto in 4 Minuten laden? Forscher finden Weg US-Forscher verwandeln Erdölreste in Graphit, das Akkus extrem schnell laden kann - und dabei 80 Prozent Energie spart. Von Technik Heute 25.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ein Elektroauto besitzt, kennt das Problem: Während man beim Benziner in wenigen Minuten volltankt, dauert das Laden an der Ladesäule oft eine halbe Stunde oder länger. Ein Team der Rice University in Texas hat nun einen Weg gefunden, das zu ändern.

Die Forscher verwenden Petrolkoks, einen Abfallstoff aus Erdölraffinerien, und verwandeln ihn mithilfe von Nickel in hochwertigen Graphit. Der Clou: Bei einer Temperatur von rund 2.500 Grad Celsius entsteht innerhalb von nur 0,2 Sekunden ein Material mit optimaler Struktur für Lithium-Ionen-Batterien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie Forschung und Wissen berichtet, erreichte das neue Material im Labor bei einer Laderate von 15C - das entspricht theoretisch einer Ladezeit von nur vier Minuten - noch immer eine beachtliche Speicherkapazität von knapp 159 Milliamperestunden pro Gramm.

Weniger Energie, weniger CO2

Neben der Schnellladefähigkeit punktet das Verfahren auch bei der Umweltbilanz. Nach Schätzungen des Forscherteams könnte die neue Methode den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen bei der Graphitherstellung um mehr als 80 Prozent senken. Konventionelle Verfahren benötigen nämlich eine langwierige Wärmebehandlung bei hohen Temperaturen.

Interessant ist auch: Selbst nachdem mehr als 99 Prozent des verwendeten Nickels entfernt wurden, behielt das Material seine verbesserten Eigenschaften. Das deutet darauf hin, dass vor allem die beim Erhitzen entstandene Anordnung der Kohlenstoffatome für die Leistungsfähigkeit verantwortlich ist.

Bis zum E-Auto ist es noch weit

Allerdings wurde die hohe Laderate bisher nur im Labor nachgewiesen. Für den Einsatz im Elektroauto müssen auch andere Komponenten wie Kathode, Elektrolyt und Kühlsystem mit den hohen Strömen zurechtkommen. Zudem begrenzen an der Ladestation die verfügbare Leistung und das Batteriemanagement die tatsächliche Ladegeschwindigkeit.

Die Bilder des Tages i ?

Ob das Verfahren die Versprechungen in einer echten Fabrik halten kann, muss die industrielle Erprobung erst zeigen. Doch die Forschungsergebnisse machen Hoffnung, dass Elektroautos in Zukunft deutlich schneller geladen werden können.