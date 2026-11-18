i Modernes Elektroauto an der Ladestation pixabay.com Kfz-Meister klärt auf E-Auto-Reparatur leichter als gedacht E-Autos gelten als kompliziert zu reparieren. Ein Kfz-Meister mit 40 Jahren Erfahrung erklärt, warum das ein Irrtum ist. Von Technik Heute 18.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elektroautos gelten bei vielen immer noch als Werkstattschreckgespenster. Zu kompliziert, zu gefährlich, zu teuer in der Reparatur - so die gängigen Vorurteile. Ein deutscher Kfz-Meister mit 40 Jahren Branchenerfahrung sieht das ganz anders.

Seit 2013 repariert Meister Dittmar in seiner Werkstatt auch E-Autos - und sein Fazit ist eindeutig: Die meisten Arbeiten unterscheiden sich kaum von denen an einem klassischen Verbrenner.

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"Viele Arbeiten, wie etwa Bremsenwechsel, erfordern gar keine Hochvolt-Schulung", erklärt er, wie es bei CHIP heißt. Für Routinearbeiten an Karosserie, Bremsen oder Reifen sei keine spezielle E-Auto-Ausbildung nötig.

Praxis schlägt Theorie

Die wahre Herausforderung ist laut dem erfahrenen Mechaniker nicht die Technik selbst. Viel wichtiger sei die Kombination aus Wissen, Übung und den richtigen Prozessen. "Unabhängig davon, welche Schulung jemand hat: Das allein qualifiziert noch nicht zur Reparatur von Elektroautos", betont er.

Wer allerdings am Hochvoltsystem arbeiten möchte, braucht sehr wohl spezielle Schulungen, und die Werkstatt muss als Hochvoltbereich gekennzeichnet sein. Dann dürfen nur entsprechend geschulte Mitarbeiter den Bereich betreten.

Nicht alle wollen umsteigen

Doch nicht jeder Mechaniker teilt Dittmars Einstellung. Manche planen, bis zur Rente ausschließlich Verbrenner zu reparieren und sich mit der neuen Technologie gar nicht erst zu beschäftigen.

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Experten weisen darauf hin, dass E-Auto-Reparaturen nicht unbedingt teurer sind als beim Verbrenner. Die Kostentreiber bleiben die Hochvolt-Technik und der Akku - viele andere Ersatzteile sind jedoch ähnlich bepreist.