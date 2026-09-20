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Modernes E-Bike mit Direktantrieb
Modernes E-Bike mit Direktantrieb
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US-E-Bike mit Doppelantrieb

E-Bike mit 97 km/h: Legal nur am Privatgrund

Ein US-Hersteller verkauft ein E-Bike mit zwei Motoren, das fast 100 km/h schafft. Auf öffentlichen Straßen ist das Fahren aber verboten.
Technik Heute
Von Technik Heute
21.09.2026, 01:07
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Das Aniioki A9 Pro Max aus den USA sprengt alle gewohnten Grenzen im E-Bike-Bereich. Mit zwei Nabenmotoren und bis zu 7.000 Watt Spitzenleistung erreicht das Gefährt je nach Modell Geschwindigkeiten von 75 bis 97 km/h.

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Der Akku fasst bis zu 5,04 Kilowattstunden, was dem Zweirad laut Hersteller über 300 Kilometer Reichweite bescheren soll. Allerdings bringt das E-Bike satte 85 Kilogramm auf die Waage - mit 4,8 Zoll breiten Reifen und drei Bremsscheiben.

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Wie CHIP.de meldet, gibt es jedoch einen großen Haken: In Deutschland und Österreich darf das A9 nicht auf öffentlichen Straßen gefahren werden. Es fehlt jede Typgenehmigung für den Straßenverkehr.

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Rechtlich gesehen kein Fahrrad

Ein Pedelec gilt nur als Fahrrad, wenn der Motor maximal 250 Watt Dauerleistung hat und bis 25 km/h unterstützt. Das A9 hat dagegen einen Gasgriff, einen Tempomaten und fährt weit schneller als 45 km/h. Die Pedale machen es rechtlich nicht zum Fahrrad.

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Für den legalen Betrieb bräuchte das Gefährt eine Einzelgenehmigung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Kennzeichen und einen Motorradhelm. Ohne diese Papiere bleibt nur privates, nicht öffentlich zugängliches Gelände.

tec,21.09.2026, 01:07
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