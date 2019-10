E-Fiaker auf Wiener Tangente unterwegs

Am Anfang der Woche präsentierte die Stadt Wien neue E-Fiaker, die ihre Energie aus der Steckdose beziehen. Am Donnerstag war einer dieser Öko-Fiaker auf der Autobahn unterwegs.

Die Stadt Wien setzt in Sachen Klimaschutz auf umweltfreundliche E-Mobilität. In Wien wurde am Montag der erste E-Fiaker vorgestellt, der mit 20 PS und maximal 25 km/h unterwegs sein kann. Mit einer Ladung ist eine Reichweite von 45 bis 120 Kilometer möglich. Am Donnerstag wurde ein solcher E-Fiaker aber auf der Wiener Tangente (A23) gesichtet. "Heute"-Leser Slavisa knipste ein Foto von der waghalsigen Autobahnfahrt in Wien.