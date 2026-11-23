i Innovatives Elektromotorrad in Orange pixabay.com Neustart nach Insolvenz E-Motorrad-Pionier feiert Comeback aus Fernost Der italienische E-Motorrad-Hersteller Energica wurde nach der Pleite 2024 von asiatischen Investoren gerettet und plant jetzt seinen Neustart. Von Technik Heute 23.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Energica galt als einer der Vorreiter bei leistungsstarken Elektro-Motorrädern. Doch trotz technischer Innovation und viel Aufmerksamkeit in der Branche musste das Unternehmen 2024 Insolvenz anmelden. Nun wurde es von Investoren aus Singapur übernommen.

Produktion wandert nach Asien

Um die Kosten zu senken, soll die Fertigung künftig in Asien stattfinden, berichtet heise.de. Als erstes Modell soll das Adventure-Bike Experia wieder aufgelegt werden. Erste Auslieferungen sind für Anfang 2027 geplant. Später sollen auch die Sportmaschine Ego sowie die Naked-Bikes Eva Ribelle und EsseEsse9 folgen.

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In einer zweiten Phase will Energica eine neue Batterie mit mehr Effizienz und Reichweite entwickeln. Auch individuelle Anpassungen wie Kohlefaser-Teile zur Gewichtsreduktion sollen möglich sein. Bisher wogen die Energica-Modelle wegen ihrer großen Batterien mindestens 260 Kilogramm.

Rennsport-Erfahrung als Fundament

Die Marke bringt viel Expertise aus dem Motorsport mit: Von 2019 bis 2022 stellte Energica die Rennmaschinen für die MotoE, die Elektro-Weltmeisterschaft im Rahmen der MotoGP. Die Erfahrungen flossen in die Hochvolt- und Schnellladetechnik ein.

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Trotz der technischen Erfolge blieben die Verkaufszahlen überschaubar. In Deutschland wurden zwischen 2020 und 2024 durchschnittlich nur 35 Energica-Motorräder pro Jahr neu zugelassen. Mit dem Neustart und günstigerer Produktion hofft das Unternehmen nun, mehr Käufer zu erreichen.