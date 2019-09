E-Roller auf Telefonzellen-Dach in Wien entdeckt

Bild: Leserreporter

In Wien entdeckte eine "Heute"-Leserin am Donnerstag in der Früh einen E-Scooter, der unsachgemäß auf dem Dach einer Telefonzelle abgestellt wurde.

Es kommt immer häufiger vor, dass E-Roller nicht ordnungsgemäß abgestellt werden. Das geht inzwischen so weit, dass Anbieter der Fahrzeuge in Deutschland nun Beweisfotos der abgestellten Leihscooter verlangen, die über die App hochgeladen werden müssen.



Vielleicht wäre dieses Prozedere auch in Österreich sinnvoll, wie man an diesem Beispiel sieht: "Heute"-Leserreporterin Asmira entdeckte in der Wiener Porzellangasse am Donnerstag in der Früh einen auf einer Telefonzelle geparkten E-Roller.