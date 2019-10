E-Scooter-Rowdy knallt gegen Polizeiauto

Ein 57-Jähriger rauschte mit einem E-Scooter bei Rot über die Ampel. Die darauffolgende Verfolgungsjagd mit der Polizei endete kurios.

Beamter verletzt

Beamte beobachteten am Montag am Stubenring, wie ein 57-Jähriger mit einem E-Scooter trotz roter Ampel über eine Kreuzung flitzte. Als die Polizisten den Rollerfahrer anhalten wollten, raste dieser davon.In der Wiesingerstraße ließ der Wiener den Mietroller stehen, versteckte sich hinter einem Auto. Dann flüchtete er Richtung Donaukanal. Am Franz-Josefs-Kai rannte der Wiener in die offene Tür eines Polizeiautos – ein Beamter wurde verletzt, ihm wurde der Fuß eingeklemmt.Dann stolperte der Mann über eine Sperrkette. "Er schlug mit dem Gesicht auf der Fahrbahn auf", so Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Scooterfahrer erlitt eine Rissquetschwunde, verletzte sich am Arm und schlug sich einen Schneidezahn aus.Auf ihn warten nun zehn Anzeigen und ein Verfahrenwegen Körperverletzung. Der Strafzettel am Stubenring wäre mit 70 Euro wohl deutlich günstiger ausgefallen ...