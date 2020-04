EAV übertrifft sich selbst: "Küss die Hand, Pandemie"

Grübel, grübel und studier, wo ist nur das Klopapier: EAV-Texter Thomas Spitzer covert sich selbst und liefert den vielleicht lustigsten Corona-Song.

Das Bild ist – ganz im Homeoffice-Style – verwackelt und unscharf, doch der Text von EAV-Mastermind Thomas Spitzer ist frisch und lustig wie zu seinen besten Zeiten:Den Texter und Komponist der Ersten Allgemeinen Verunsicherung hat zuhause in der Virus-Isolation die Muse geküsst. Und sie ist ein Luder, das Spitzers böses und äußerst lustiges Mundwerk beflügelt. Er hat den EAV-Klassiker "Küss die Hand, schöne Frau" gecovert. Statt um einen Aufriss und eine verunglückte Nacht danach, geht es jetzt um die Corona-Krise mit all ihren Problemen.Spitzer singt über fehlendes Klopapier, seinen stinkenden, ungewaschenen Körper und die Freude, endlich allein gelassen zu werden ("kein Besuch mich erwählt und mit dummen Sprüchen quält"). Kein Thema ist tabu, wenn Spitzer zum Bleistift greift. Selbst die Frage, was man so tut, wenn man allein zuhaus sitzt und die Bordelle geschlossen sind, wird genüsslich durchgekaut. Nicht erfreut wird wohl der Tourismusverband von Ischgl sein, denn der Skiort bekommt als Corona-Ursprungsort sein Fett weg.Ein Mann steht vorm Regalmit der Maske seiner Wahlschnappt nach Luft wie ein Aaldenn das Regal ist leer und kahlUnd er murmelt durch den SchalGrübel grübel und studierwo ist nur das Klopapier?Schalali Schalalavor 6 Wochen war's noch da!Jetzt greif ich mir als Notpapierdie Österreich, denn dazu ist sie hierZieht ein Virus durch das Landfehlt die Luft dem MittelstandDoch ein Hoffnungsschimmer nahtseit der Baumarkt offen hatDafür bleiben schubiduKindergärten sowie Schulen zu!Küss die Hand Pandemiedu neue SchicksalsmelodieCoroni Corono CoronaKüss die Hand PandemieIschgl feiert Apres Ski -kurzem Profit folgt Schaden übers JahrGlücklich ist wer nicht vergisstwo der Quarantäne Vorteil ist:Zahndi putz und Seifenschaumkenne ich seit Wochen kaumich genieße mein Exilund darf stinken wie ich willVon Kopf bis Fuß unrasiertTanz ich nackt, durchs Dasein ungeniertWeiters ist es ein Genusswenn man niemand sehen mussKein Besuch mich erwähltund mit dummen Sprüchen quältJede Assel, jedes Gschwürbleibt wie Bochert: „Draußen vor der Tür!Küss die Hand Pandemieich bin fröhlich wie noch nietirili tirilo tirilaIn den Gassen keine Sauauf der Autobahn kein Stauund die Sicht war selten noch so klarStatt Schmusibu und schumsibodroht sexuell ein Waterloodenn das Rotlicht vorm Bordellwird so schnell nicht wieder hellIst deine Frau nicht vakantgeh statt fremdungehemt dir selbst zur Hand.Tirili Tirila,Beulenpest und CholeraVogelgrippe, Rinderwahn;Seuchen gibt es ab und anNur eine Krankheit, ei der Daus,die lebt ewig, die Gier stirbt niemals aus!Küss die Hand Pandemieverschone die Gastronomiegurgeli gurgelo gurgelaDenn für mich als Tscherantgut geeicht und wohl bekanntist nur mein Stammwirt systemrelevant!