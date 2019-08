Eberhartinger: Aus dem Spital zum Stadtfest

Am Samstag steht ganz Wien kopf! Nicht nur, dass Andreas Gabalier das Stadion füllt, wird beim Wiener Stadtfest der musikalische Nachwuchs gefeiert.

Hochkarätige Gäste

Und wer könnte die jungen Talente besser beurteilen als eine Promi-Jury? So wird Klaus Eberhartinger erstmals nach seinem schweren Sturz und dem Spitalsaufenthalt ("Heute" berichtete) in der Öffentlichkeit auftreten."Es geht ihm den Umständen entsprechend gut – soweit es einem mit sechs gebrochenen Rippen gut gehen kann", kann Entwarnung gegeben werden.Der Comedian Oliver Pocher reist mit seiner hochschwangeren Freundin Amira Aly aus Köln mit dem Auto an, und die Sängerin Sarah Lombardi nimmt ihr Söhnchen Alessio (4) und ihren neuen Lebensgefährten Roberto mit.Witzig: Jury-Urgestein Bruce Darnell startete einen Videoaufruf, dass er sich von den Wienern Sachertorte wünscht. Auch dabei: Song-Contest-Starter Cesár Sampson und viele mehr.(red)