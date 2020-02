Echt fett! Wiener Wohnen jagt jetzt "Mistkäfer"

Lärm, Müll und verstellte Gänge sind die Hauptprobleme im Gemeindebau. Wiener Wohnen setzt dagegen nun auf ein entwaffnendes Mittel: Humor.

WW Mistkäfer

WW Gummikeulen

WW Ghettoblaster

WW Vase

Wilde Szenen im Gemeindebau: Ein Ordnungsberater von Wiener Wohnen jagt einen riesigen „Mistkäfer". Gemeinsam mit einem Kollegen bearbeitet er einen Müllsünder mit riesigen Gummihämmern. Was ist da los?Fast 500.000 Menschen wohnen in Wien in einem Gemeindebau. Damit das Zusammenleben der Menschen reibungslos abläuft, hat Wiener Wohnen in der Hausordnung die Regeln des Zusammenlebens festgehalten. Grundsätzlich funktioniert das gut, aber besonders drei störende Punkte werden von vielen Mieterinnen und Mietern immer wieder genannt: zu viel Lärm, illegal abgelagerter Müll und das Verstellen von öffentlichen Hausfluren durch private Gegenstände.Im Kampf gegen Gemeindebau-Rüpel setzt die Stadt bei ihrer neuen Kampagne auf Humor. Vier Clips im „Echt fett"-Stil sollen die Hausordnung im Gemeindebau bewerben. Star der Videos ist Alex Scheurer, einer der ehemaligen Darsteller der ORF-Kultsendung. Er arbeitet nun bei Wiener Wohnen, schwang für seinen neuen Arbeitgeber die Humor-Keule. Die Clips sollen "auf spielerische Weise im Bewusstsein der Bewohnerinnen und Bewohner verankern", heißt es von der Stadt.Im Rahmen von Müllplanquadraten im Gemeindebau werden Müll-Kontrollen durch die Ordnungsberatung von Wiener Wohnen durchgeführt und gemeinsam mit der MA 48 und der Grätzlpolizei Aufklärungsarbeit geleistet. Gummi-Hämmer und Riesen-Fliegenklatsche sollen aber nicht zum Einsatz kommen. Vielmehr werden dabei Erwachsene u.a. über korrekte Müll-Trennung informiert, für Kinder übernimmt diese Aufgabe „Sigi Sauber", eine der Cartoon-Figuren aus der neuen Wiener Wohnen Kampagne. Außerdem werden gratis Müllsäcke mit Aufdrucken verteilt, die pointiert auf die Müllproblematik hinweisen sollen.Wohnbau-Stadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) zu: "Für ein gutes Miteinander müssen sich alle an die Regeln halten. Wiener Wohnen wird sich daher in Zukunft noch stärker für die rigorose Einhaltung der Hausordnung einsetzen. Mit ganz konkreten Maßnahmen wie etwa Müll- und Lärmplanquadraten, aber eben auch niederschwellig und mit Humor."