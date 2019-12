Ed Sheeran ist Britanniens Musiker des Jahrzehnts

Ed Sheeran wurde als der Künstler des Jahrzehnts im Vereinigten Königreich ausgezeichnet.

Der 28-jährige Superstar, der vor zehn Jahren noch nicht besonders bekannt war, wurde mit dem offiziellen Chart Record Breaker Award von der Official Charts Company ausgezeichnet.Der Preis ehrt den Erfolg des Musikers, da er die meisten Nummer-eins-Hits zwischen 2010 und 2019 verzeichnen kann. Außerdem verbrachten seine Nummer-eins-Hits, sowohl was Singles als auch was Alben betrifft, die längste Zeit an der Spitze. Sheeran tritt somit in die Fußstapfen von Sir Paul McCartney, der 22 Songs hat, die zu Nummer-eins-Hits wurden.Justin Bieber, Sir Paul McCartney und Ed sind die einzigen Künstler, die jemals den Official Chart Record Breaker-Preis bekamen. Ed, der momentan seine Auszeit genießt, erklärte in einem Statement: "Danke an alle, die mich über die letzten zehn Jahre unterstützt haben, insbesondere an meine großartigen Fans."Martin Talbot, Geschäftsführer der Official Charts Company, erklärte ebenfalls in einem Statement, warum Ed ein würdiger Preisträger ist: "Ed hat dieses Jahrzehnt wirklich dominiert und ist ein würdiger Empfänger dieser erstaunlichen neuen Auszeichnung. Zu Beginn des Jahrzehnts war er ein wenig bekannter (wenn auch hochgeschätzter) junger 18-jähriger Junge aus Suffolk - aber sein Leistungskatalog seitdem ist wirklich bemerkenswert. Heute ist er fest in der Spitzengruppe der globalen Musik-Superstars etabliert".Ed hat mit seinem Hit "Shape of You" auch den größten britischen Track des Jahrzehnts gelandet, der von seiner rekordverdächtigen LP 'Divide' stammt.