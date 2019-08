Superstar Ed Sheeran kündigt Auszeit an

Der britische Superstar Ed Sheeran gibt die nächsten 18 Monate kein Konzerte.

"Manche von euch werden es wahrscheinlich wissen, ich war die letzten zwei Jahre auf Tour und das ist nun der letzte Tag", erklärte Ed Sheeran bei einem Konzert in Ipswich (England).



Ed Sheeran zieht sich zurück



Über 260 Konzerte hatte der Superstar in den letzten zwei Jahren gegeben. Nun will der 28-Jährige eine Pause einlegen. "Es hat etwas Bittersüßes. Ich liebe euch, aber wir beenden das in Ipswich. Das ist wahrscheinlich mein letzter Auftritt für die nächsten 18 Monaten."







"Es fühlt sich seltsam an"



Trotzdem sei ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen, erklärt er: "Es war ein sehr emotionaler Tag für alle im Backstagebereich. Es fühlt sich seltsam, fast so als würdest du mit deiner Freundin, mit der du seit Jahren zusammen bist, Schluss machen. Ich weiß, es ist komisch, aber es war eine lange Tour."



