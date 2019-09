Ed Sheeran und Cherry holten Hochzeitsfeier nach

Bereits letzten Winter gaben sich die beiden in engstem Kreis das Ja-Wort. Jetzt soll das Paar eine große Party geschmissen haben.

Wie das britische Boulevard-Blatt "The Sun" berichtet, haben Ed Sheeran (28) und seine Ehefrau Cherry Seaborn (27) zu einer exklusiven Hochzeitsfeier geladen. Offiziell ist man ja schon seit Ende letzten Jahres verheiratet, jetzt wollte man es so richtig krachen lassen.Unter strengster Geheimhaltung wurde in einem abgelegenen Waldstück im englischen Suffolk ein riesiges, rotes Zirkuszelt aufgezogen, um dort mit Freunden, Kollegen und Bekannten aus der Musikbranche eine Party zu schmeißen. Bei dem Fest drehte sich alles um Musik und Tanz, berichtete ein Insider der "Sun".Angebliche sollen auf der Gästeliste auch ganz große Namen wie Taylor Swift, Sam Smith und Elton John gestanden haben. Außerdem, so wird gemunkelt, ist es durchaus denkbar, dass auch Mitglieder des englischen Königshauses anwesend waren.(baf)