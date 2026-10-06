i Claudia Effenberg IMAGO / Gartner; Instagram Erstes Lebenszeichen "Zurückgekämpft": Effenberg meldet sich aus Spital Die Ehefrau von Ex-Fußball-Star Stefan Effenberg meldet sich nach 20 Tagen Klinikaufenthalt bei ihren Fans. Jetzt geht es ihr besser. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Claudia Effenberg (61) hat schwere Wochen hinter sich. Die Unternehmerin lag wegen einer Lungenentzündung mit Blutvergiftung im Krankenhaus. Auch zwei Stents mussten ihr gelegt werden.

Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Die 61-Jährige hat sich bei ihren Followern auf Instagram gemeldet und zeigt sich auf dem Weg der Besserung.

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Wie es bei Bunte heißt, postete Effenberg ein Foto von sich mit einem Handtuch auf dem Kopf – im Hintergrund ihr Krankenbett. Dazu schrieb sie bewegende Worte.

Kleine Dinge im Leben

"Haare waschen nach ca. 20 Tagen. Das sind die kleinen Dinge im Leben! Ich habe mich zurückgekämpft", schrieb Effenberg zu dem Bild. Sie dankte ihrer Familie sowie den Ärzten und Schwestern für ihre Unterstützung.

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Ihr Ehemann Stefan Effenberg und Tochter Lucia besuchten sie während des Klinikaufenthalts. Die Fans sind erleichtert, dass es der Promi-Dame wieder besser geht.