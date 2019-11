Ehefrau von Ex-GZSZ-Star steht auch auf Frauen

In einem Interview mit der "Bild" verriet Ex-GZSZ-Schauspieler Eric Stehfest nun ein intimes Geheimnis. Er und seine Frau führen nämlich eine lockere Ehe.

Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest steckt in einer glücklichen Ehe mit Gattin Edith. Gegenüber der deutschen "Bild" machte er nun aber ein pikante Geständnis.Denn der 31-Jährige und seine Frau führen eine ganz besondere Beziehung. "Wenn jemand Lust auf Sex mit einer anderen Person hat, reden wir offen darüber", so Stehfest.Und weiter: "Wir erleben es gemeinsam oder lassen es", erklärte der "Dancing on Ice-Star" im Interview. Seine Edith ist nämlich bisexuell.Während ihrer Ehe erlebte die Sängerin schon Liebeleien mit anderen Frauen. Für ihren Mann war das zunächst nicht leicht, inzwischen versteht Eric seine Gattin aber.