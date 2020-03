Ehemaliger Real-Präsident (76) stirbt an Coronavirus

Lorenzo Sanz (76) ist am Coronavirus verstorben

Das Coronavirus macht auch vor dem Fußball keinen Halt, nun gibt es ein prominentes Todesopfer aus Spanien. Der ehemalige Real-Madrid-Präsident Lorenzo Sanz ist im Alter von 76 Jahren verstorben.

Schon am Dienstag wurde der Spanier aufgrund einer Lungenerkrankung, die durch das Coronavirus ausgelöst wurde, auf eine Intensivstation in Madrid gebracht. Nun bestätigt sein Sohn, dass sein Vater das nicht überlebt hat.Auf Twitter schreibt Lorenzo Junior: "Er hat so ein Ende und diesen Weg nicht verdient! Einer der nettesten, fleißigsten und mutigsten Menschen der Welt ist gegangen. Seine Familie und Real Madrid waren seine Leidenschaft."Der ehemalige Tormann war von 1995 bis 2000 Präsident des "Weißen Balletts" und durfte zwei Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel bejubeln.